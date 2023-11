Welk perspectief is er voor Gibraltar, na voetbalnachtmerrie in Stade de France?

De spelers van Gibraltar zullen zich als fietsers op een snelweg hebben gevoeld, afgelopen zaterdag in het Stade de France. Langs hun heen denderden de Franse vedettes Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Kingsley Coman van 1-0, naar 2-0 naar uiteindelijk een angstaanjagende monsterzege van 14-0. Het bleek een somber record: nooit eerder werd een land in de EK-kwalificatie met zulke grote cijfers afgedroogd. In een nabeschouwing vertelde Darren Bent, voormalige international van Engeland, dat hij het niet meer aan kon zien. Hij pleitte hartstochtelijk voor een extra voorronde vóór de reguliere EK-kwalificatie zoals we die nu kennen. "Ze worden verpletterd, iedere keer opnieuw", verzuchtte Bent. "Ik gun ieder land hun EK- of WK-droom, maar op deze manier heeft het geen zin." Een andere analist, de Franse oud-verdediger Frank Leboeuf, wilde de felicitaties van zijn studiogenoten na de 14-0 niet eens accepteren. "Gibraltar, dat is geeneens een land! Wat doen zij in deze competitie?" Lange strijd Om die vraag van Leboeuf te beantwoorden moeten we tien jaar terug de tijd in. Gibraltar, een Brits overzees territorium met zo'n 30.000 inwoners, beslechtte een lange (juridische) strijd om als autonoom land bij de UEFA aan te sluiten toen in zijn voordeel. Spanje, waar Gibraltar aan grenst, was de voornaamste dwarsligger. Maar na talloze rechtszaken bij het CAS kreeg de ministaat het voor elkaar. In mei 2013 trad Gibraltar toe tot de UEFA. Drie jaar later ging ook de poort naar de FIFA van het slot.

Oranje live bij de NOS Oranje speelt dinsdag 21 november zijn laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar in Faro. Het duel begint om 20.45 uur en is live bij de NOS te volgen. De voorbeschouwing begint om 20.15 uur op NOS.nl en in de NOS-app en om 20.25 uur op NPO 3.

Michael van Praag, nu weer actief bij Ajax, kreeg als UEFA-bestuurder Gibraltar in zijn portefeuille. Hij had zich daar zelf voor aangeboden, uit sympathie voor kleine maar ambitieuze voetballandjes. Hij leerde het voetballand Gibraltar goed kennen en kreeg er een zwak voor. "Ze doen daar hun stinkende best om te groeien", vertelt Van Praag. "Er is een bloeiende competitie en de jongens die in het nationale elftal spelen, vinden dat fantastisch." Het gaat bovendien om het principe, zegt Van Praag. "Ieder kind, jongen of meisje, heeft recht om te voetballen en te dromen van zo'n eindtoernooi. Hoe klein een land ook is, je mag niemand uitsluiten." Perspectief Na de toetreding werkte men in Gibraltar hard verder aan het nationale voetbal. Toch bleven resultaten in die EK- en WK-kwalificatie uit. Bij de eerste meting op de FIFA World Ranking stond het landje 205de. Tien jaar later staat Gibraltar, ingeklemd door Oost-Timor en de Bahamas, op de 198ste plek. Het doelsaldo van Gibraltar in groep B is met 40 tegen en 0 voor dramatisch. Als Gibraltar niet scoort tegen Oranje, is het voor het eerst dat een land in een EK-kwalificatiereeks geen goal maakt sinds 2012, toen San Marino niet tot scoren kwam.

Hoe kijkt Koeman naar Gibraltar-uit? Oranje-bondscoach Ronald Koeman vindt dat er voor het Nederlands elftal, al geplaatst voor het EK, vanavond weinig te winnen valt in Gibraltar. "We zien het als een voorbereiding op het EK. Met deze tegenstander wil je intensiteit en veel doelpunten zien." Toch is het vooral ook waken voor overbelasting en nieuwe blessures. "Helaas ontstaan blessures ook in dit soort duels. Daarom moet je heel geconcentreerd spelen. Dan kun je dat hopelijk voorkomen."

Maar de Nations League bood hoop. Gibraltar promoveerde in 2021 zelfs van League D naar League C. Liechtenstein en San Marino werden verslagen. "Ik geloof dat die Nations League-opzet voor een land als Gibraltar ook het beste is. Het zou veel verstandiger zijn als voor een EK-kwalificatie kleinere landen tegen elkaar spelen. Ik kan me goed voorstellen dat je dat lotingssysteem anders inricht", zegt Van Praag. Bij de toetreding van Gibraltar was dat nog geen thema. "Dat moet je ook in de praktijk ondervinden. De loting die ze nu hadden, met Nederland en Frankrijk, doet de ogen misschien openen bij de UEFA." Nieuw stadion Die 14-0 nederlaag in Parijs kwam hard aan bij de spelers van Gibraltar. Volgens The Gibraltar Chronicle waren de spelers na de wedstrijd in Parijs helemaal gebroken. De sfeer in de kleedkamer voelde als die in een mortuarium. Tegen Nederland moet de schade beperkt worden. In Nederland lukte dat, want toen werd het slechts 3-0. Op de lange termijn moet een nieuw stadion een volgende stap in de ontwikkeling van het voetballand betekenen. Tot dan speelt Gibraltar zijn thuiswedstrijden in Portugal. Bekijk een impressie van het stadion, waar plek moet komen voor 8.000 toeschouwers:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies