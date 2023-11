Praten over vrede? Poetin heeft daar geen belang bij, zegt Kremlin-kenner

De Brit Mark Galeotti is historicus, politicoloog en Ruslandkenner. Hij publiceerde sinds de jaren 90 ruim twintig boeken over de Russische politiek. In gesprek met Nieuwsuur geeft hij een kijkje achter de schermen bij het Kremlin.

21 maanden na de Russische inval in Oekraïne klinkt steeds vaker de roep om vredesonderhandelingen. Vooral op Oekraïne neemt de internationale druk toe om die handschoen op te pakken. In Amerika neemt de steun voor de oorlog af en in Europa domineert ander nieuws de kranten.

En zo is de oorlog in Gaza "precies de alternatieve mondiale crisis waarop hij heeft gewacht", zegt Galeotti. Hoe meer landen in het Westen zich bemoeien met Israël en Hamas, hoe minder tijd en geld ze hebben voor Oekraïne, zo redeneert Poetin.

Volgens Galeotti heeft Poetin op dit moment totaal geen oren naar vredesonderhandelingen. "Net als Oekraïne heeft ook Rusland het idee dat de tijd in hun voordeel is."

Ook voor Oekraïne is dit niet het goede moment om over vredesonderhandelingen te praten, denkt Galeotti. Vijf maanden terug begon het leger van Zelensky nog een groot offensief richting het oosten. Zonder succes, want een grote doorbraak bleef uit. Als Zelensky juist nu Poetin uitnodigt aan de onderhandelingstafel, zullen de Russen dat zien als erkenning van de zwakkere positie van Oekraïne. Dat is precies wat Zelensky niet wil.

'Koude Oorlog'

Op het strijdveld is weinig beweging: soms boekt een van de legers een kleine overwinning die leidt tot een beetje terreinwinst. Maar grote verschuivingen zijn er niet. Zo'n 'Koude Oorlog-scenario' is volgens Galeotti op dit moment ook direct het meest positieve scenario. "Het enige dat we dan kunnen doen is proberen de algehele impact op Oekraïners, op ons, en zelfs op gewone Russen te minimaliseren."

Want de Kremlin-watcher denkt dat het een misvatting is van Poetin dat tijd nu in zijn voordeel is. Zijn adviseurs zouden de situatie aan het front mooier voorstellen dan die in werkelijkheid is. Het is bovendien de vraag of Rusland deze oorlogseconomie lang kan volhouden.