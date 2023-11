Wekdienst 21/11: Lijsttrekkers in slotdebat op laatste campagnedag • Oranje speelt tegen Gibraltar

Maar eerst het weer: Vandaag is het eerst bewolkt met lokaal wat motregen. Later breekt af en toe de zon door. Bij een matige noordenwind wordt het 8 tot 10 graden. Woensdag en donderdag is het nagenoeg droog met af en toe ruimte voor de zon. Vrijdag neemt de kans op buien toe.

Goedemorgen! De lijsttrekkers van alle partijen gaan vanavond nog een keer met elkaar in debat tijdens het slotdebat bij de NOS en het Nederlands mannenelftal speelt vanavond uit tegen Gibraltar in de EK-kwalificatie.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanavond om 19.00 uur is het grote slotdebat tussen de lijsttrekkers bij de NOS. Deze is live te volgen via NOS.nl, de NOS app en NPO 1. Het is de laatste kans voor de lijsttrekkers om nog zwevende kiezers over te halen op hun partij te stemmen, voordat woensdagochtend 7.30 uur de stembureaus opengaan.

De uitslag van de Scholierenverkiezingen wordt bekendgemaakt. Scholieren en mbo-studenten konden hun stem uitbrengen op de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Het Nederlands elftal speelt vanavond uit tegen Gibraltar in de EK-kwalificatie. De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app (vanaf 20.20 uur).

Wat heb je gemist?

In Brokopondo, op zo'n twee uur ten zuiden van Paramaribo, is een illegale mijnschacht ingestort. Daarbij zijn doden gevallen, meldde de Surinaamse president Santokhi gisteravond in de Nationale Assemblee.

Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Surinaamse media spreken over 18 tot 21 doden, maar geven aan dat het om onbevestigde aantallen gaat. In de mijnschacht waren mensen op zoek naar goud toen ze bedolven werden.

Ander nieuws uit de nacht

FvD-leider Baudet op hoofd geslagen in Gronings café, verdachte aangehouden : de aanval gebeurde met een bierfles. De politicus was in het café voor een verkiezingsbijeenkomst, samen met andere (kandidaat-)Kamerleden van zijn partij.

Hamasleider: 'dicht bij akkoord wapenstilstand' : Hamasleider Ismail Haniyeh meldt dit in een verklaring aan persbureau Reuters. Hij zegt dat Hamas zijn voorstel heeft neergelegd bij Qatarese tussenpersonen.

CBS: aantal zelfstandigen in zorg afgelopen jaar met 22.000 toegenomen : dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal zelfstandigen in de zorg steeg daarmee met 14 procent, veel sneller dan in de rest van de arbeidsmarkt (7 procent).

En dan nog even dit:

Op 20 november 1998, gisteren precies 25 jaar geleden, werd de eerste module gelanceerd van de 'meest complexe constructie in de ruimte ooit'. In de decennia daarna bezochten honderden astronauten het internationale ruimtestation, dat nog een paar jaar te gaan heeft.

