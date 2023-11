Spannende laatste campagnedag, vanavond slotdebat bij NOS

De kopgroep van partijen lijkt in de peilingen steeds groter te worden, maar de kiezers zijn ondertussen nog volop in beweging. In de strijd om de gunst van de kiezer vallen partijen elkaar de laatste dagen over en weer steeds harder aan en waarschuwen voor een te links, dan wel een te rechts kabinet.

In drietallen gaan zij voor de laatste keer in deze spannende campagne de strijd met elkaar aan. Elke partij komt daarbij twee keer aan bod. Het gaat onder meer over polarisatie in de samenleving, de portemonnee, klimaat en herstel van vertrouwen. De uitzending duurt tot 22.10 uur.

Problemen door ondermijning en criminaliteit worden door vrijwel alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma erkend en als bedreiging voor de samenleving gezien. Hoeveel geld zij hier precies voor over hebben is nog niet duidelijk, maar het gaat om honderden miljoenen euro's .

Het debat is één uitzending, onderbroken door het NOS Journaal van 20.00 uur. Het eerste deel is van 19.00 uur tot 19.50 uur met de 'kleinere partijen'. Die debatteren in drietallen. Bij1, CU, FvD gaan in debat over arbeidsmigratie. Volt, SGP, BVNL over Wonen en Denk, CU, JA21 over geldzorgen.

Het tweede deel begint na na het NOS Journaal van 20.00 uur en is met de negen grootste partijen.

Ook zij debatteren in drietallen: VVD, PVV, PvdD debatteren over spanningen in de samenleving, NSC, CDA, SP over de portemonnee. GroenLinks-PvdA, D66 en BBB spreken over klimaat. Over migratie gaan D66, PVV en SP het debat aan. CDA, BBB en PvdD spreken over landbouw en over het herstel van vertrouwen spreken NSC, VVD en GroenLinks-PvdA.

De verdeling tussen de 'kleine' en 'grote' partijen is gemaakt volgens een berekening van het gemiddelde van de zetels die partijen nu in de Kamer hebben en de Peilingwijzer van 1 november.