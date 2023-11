Wat valt er voor Oranje te winnen tegen dwergstaat Gibraltar?

Met het EK-ticket op zak begint het Nederlands elftal dinsdag aan de wedstrijd tegen Gibraltar. "In een wedstrijd als deze heb je weinig te winnen", zei bondscoach Ronald Koeman gisteren. De winst zit niet in de drie punten, maar in andere zaken: in goed spel, doelpunten, nieuwe inzichten, openbaringen en het uitblijven van blessures. Voor Oranje is het laatste EK-kwalificatieduel meteen de eerste voorbereidingswedstrijd voor het Europees kampioenschap in Duitsland komende zomer. Alleen in maart en voor de start van het toernooi, dat van 14 juni tot en met 14 juli 2024 wordt gehouden, komt de groep nog bijeen.

Zoals Koeman gisteren al aangaf, gaat hij een handvol wijzigingen doorvoeren in de opstelling. Daarnaast biedt het duel de mogelijkheid van een systeemaanpassing. "Het is duidelijk dat de tegenstand normaal gesproken, met alle respect, minimaal is", zei Koeman. "Het aanvalsspel moet goed zijn, omdat er weinig ruimte is. De bezetting voor het doel en aan de zijkanten is heel belangrijk. Show van 'extravagante' Danjuma' Vernuft heb je nodig om de nummer 198 van de FIFA-wereldranglijst overhoop te spelen. Een buitenspeler als Calvin Stengs heeft dat, om een voorbeeld te noemen. De Feyenoorder speelde in maart 2021 uit tegen Gibraltar (0-7) zijn laatste van zeven interlands. Arnaut Danjuma had in oktober 2021 tegen Gibraltar (6-0) dondersgoed door hoe je zo'n wedstrijd moet ingaan. Vol overtuiging, energie en enthousiasme ging hij tegenstanders voorbij, de trukendoos ging open, hij strooide met voorzetten en hij nam zelf de 5-0 voor zijn rekening. "Misschien was ik een beetje extravagant vandaag", bekende de aanvaller van toen Villarreal na afloop. "Een spectaculaire invalbeurt", noemde bondscoach Louis van Gaal het. Danjuma, nu uitkomend voor Everton, raakte daarna uit beeld bij Oranje, al zat de vleugelspits nog wel in de voorselectie voor het WK.

Drie keer speelde Oranje eerder tegen Gibraltar: op 30 maart 2021 (0-7), op 11 oktober 2021 (6–0) en op 27 maart 2023 (3-0). - NOS

Zo'n openbaring als Danjuma toen tegen Gibraltar kan Oranje nu goed gebruiken, al is het maar om het chagrijn rond de ploeg weg te spoelen. Een eerste doelpunt van Xavi Simons, in zijn 11de interland, zou ook een moment zijn waarmee de lach terugkeert bij Oranje. Het vertoonde spel tegen Ierland en in de rest van het interlandjaar 2023 stemden niet vrolijk. Daar kwamen irritaties als die van Wout Weghorst bij die dat gevoel versterkten. "Ik denk dat we een landje zijn waar meer wordt gezeurd dan in andere landen", reageerde Koeman op de kritiek. Aan de andere kant erkende de bondscoach dat het beter moet. Doelpuntenrecord met uitblinker Van Persie Een wervelende show was het in 2011 tegen voetbaldwerg San Marino. Mede dankzij vier goals van Robin van Persie werd het 11-0 in Eindhoven. Het was de grootste overwinning ooit in de historie van het Nederlands elftal. Zoals Frankrijk zaterdag in Nice voor een feestje zorgde door een recordzege van 14-0 te boeken op Gibraltar . Voortekenen op een monsterzege zijn er niet bij Oranje. Nederland won geen van de laatste 24 interlands met een marge van meer dan drie doelpunten.

Op 2 september 2011 boekt Nederland een recordoverwinning op San Marino. Het wordt in Eindhoven 11-0. - NOS