Nederlandse tv-productie 'Heartbreak High' wint internationale Emmy

Bij de uitreiking van de International Emmy Awards, de wereldwijde versie van de bekende Amerikaanse tv-prijzen, is het Amsterdamse productiebedrijf NewBe in de prijzen gevallen: hun reboot (nieuwe versie) van de Australische tv-serie Heartbreak High won de Emmy voor beste kinder-dramaserie . NewBe maakte de serie samen met het Britse productiebedrijf Fremantle.

De serie, wereldwijd te zien op Netflix, draait om de dagelijkse beslommeringen van een groep middelbare scholieren in Australië. In dat land werd het eerste seizoen vorig jaar al bekroond met zes AACTA-prijzen, de belangrijkste Australische filmprijzen. Netflix heeft aangekondigd dat er een tweede seizoen zal komen.

Heartbreak High is gebaseerd op de gelijknamige dramaserie die van 1994 tot 1999 in Australië werd uitgezonden, en ook in Nederland zeer populair was onder tieners.

Bekijk hier de trailer van de 2022-versie van Heartbreak High: