CBS: aantal zelfstandigen in zorg afgelopen jaar met 22.000 toegenomen

Het aantal zelfstandig ondernemers in de zorg is het vorige jaar met zo'n 22.000 mensen toegenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek . Waren er in 2021 afgerond nog 156.000 zelfstandigen in de zorg, een jaar later waren dat er 178.000. De meesten van hen (drie kwart) zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), de rest bestaat uit ondernemers met personeel en meewerkende familieleden.

Het aantal zelfstandigen in de zorg steeg daarmee met 14 procent, veel sneller dan in de rest van de arbeidsmarkt (7 procent). Maar dat lijkt vooral een inhaalslag: het aandeel zelfstandigen in de zorg is met zo'n 11 procent nog altijd lager dan in de totale beroepsbevolking (16 procent).

Zelf bepalen wanneer en hoeveel je werkt

De toename van het aantal zelfstandig ondernemers in de zorg gaat deels ten koste van het aantal flexwerkers, dat daalde van 412.000 naar 406.000. Flexwerkers zijn mensen met een tijdelijk contract of met een flexibel aantal uren per week.

Het CBS onderzocht ook waarom veel meer mensen als zelfstandig ondernemer gingen werken in de zorg: de voornaamste genoemde reden is het feit dat je als zelfstandige kunt bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Ook een hoger salaris wordt vaak genoemd (vooral door mannen) en het beter kunnen combineren van werk en privé (vooral door vrouwen). Bijna alle zelfstandigen in de zorg (94 procent) hadden eerder een baan als werknemer in dezelfde sector. Ongeveer 1 op de 10 van hen zegt ook liever weer naar die situatie terug te willen keren.

Verschillende ziekenhuizen meldden eerder dit jaar aan Nieuwsuur dat het aantal zzp'ers in de zorg bij hen te sterk steeg, waardoor de kosten de pan uit rezen. Zzp'ers krijgen vaak een hoger uurloon dan mensen in loondienst, maar werken ook vaak via bemiddelingsbureaus, die ook commissie vragen aan zorginstellingen.