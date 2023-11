Depay traint week voor duel met Feyenoord weer mee met Atlético Madrid

Depay raakte geblesseerd in de derby tussen Atlético en Real Madrid. Sinds die tijd werkt hij aan zijn herstel. Of de 29-jarige aanvaller het Champions League-duel met Feyenoord haalt, volgende week dinsdag, is nog niet duidelijk.

De kuitbeenblessure was de zoveelste blessure voor Depay in korte tijd. Sinds zijn zware kruisbandblessure in 2019 is het aan de lopende band raak voor de spits.

Bondscoach Ronald Koeman zal ongetwijfeld hopen dat de spits nu fit blijft. In het Nederlands elftal was hij de laatste jaren, mits fit, de onbetwiste aanvalsleider.