Tsjechen ondanks stappende spelers naar EK, ook Slovenen geplaatst

Bij de Tsjechen was er een hoofdrol voor de 28-jarige debutant Tomáš Chorý. Hij gaf een schitterende assist en scoorde zelf de tweede treffer. Tsjechië pakte na een klein kwartier de voorsprong. Na een schitterende pass van Chorý met de buitenkant van de voet maakt David Douděra 1-0. De ploeg zat daarmee op rozen, een punt was genoeg voor plaatsing.

Tsjechië en Slovenië doen mee aan het EK voetbal, komende zomer in Duitsland. De Tsjechen plaatsten zich door een 3-0 overwinning tegen Moldavië en gaan samen met Albanië door uit groep E. De Slovenen hadden het lastig tegen Kazachstan, maar een 2-1 zege was ruimschoots voldoende voor een ticket.

Moldavië drong in de tweede helft nog wel flink aan tegen de Tsjechen die wel in de basis stonden, onder hen Michal Sadílek van FC Twente, maar Vladyslav Baboglo maakte de opdracht nog moeilijker door tien minuten na de pauze tegen een tweede gele kaart aan te lopen.

Toen Chorý twintig minuten voor tijd ook nog de 2-0 binnenkopte, was de EK-kwalificatie wel zeker. Feyenoorder Ondřej Lingr viel een kwartier voor tijd in bij de Tsjechen, hij was nog dichtbij een treffer met een schot dat net voorlangs ging. In de laatste minuut maakte Tomáš Souček ook nog 3-0 voor de Tsjechen en was het, ditmaal legitieme, feestje compleet.

Albanië kwam tegen de Faeröer eilanden niet verder dan 0-0, maar werd wel groepswinnaar.