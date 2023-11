Grote opluchting voor Italië: EK is zeker na moeizaam gelijkspel tegen Oekraïne

Het ging zeker niet van harte maandagavond, maar Italië heeft zich geplaatst voor het EK in Duitsland, komende zomer. In Leverkusen speelden de Italianen met 0-0 gelijk tegen Oekraïne en dat was voldoende voor een ticket.

Het was do or die voor beide landen maandagavond. Als Oekraïne het rechtstreekse duel zou winnen, zouden zij zich plaatsen voor het EK en lukt het de 'Azzuri' wederom niet om rechtstreeks naar een eindtoernooi te gaan. Het land miste de laatste twee WK's, in 2018 en 2022, zelfs helemaal.

Dat het echt ergens om ging, was wel te zien in het eerste kwartier. Eerst nam Oekraïne het heft in handen. Chelsea-aanvaller Mykhaylo Moedryk was belangrijk met dribbels en goede voorzetten, maar een doelpunt leverde het niet op. Ook een schot van Georgiy Sudakov werd geen treffer, door ingrijpen van Italië-doelman Gianluigi Donnarumma.

Daarna trokken de Italianen ten strijde. Nicolo Barella schoot op de vuisten van Oekraïne-doelman Anatoliy Turbin en middenvelder Davide Frattesi kon één op één ook niet voor de openingstreffer zorgen.

Veel strijd, geen doelpunten

Ook na rust waren beide ploegen behoorlijk strijdlustig. De Italianen begonnen sterker, maar het net vinden bleek lastig tegen de stug verdedigende Oekraïners.

Daarna was een 1-0 voor Oekraïne ook geen gekke gedachte geweest. Moedryk was dichtbij een 1-0, maar Donnarumma maakte zijn eigen inschattingsfout goed met een uitstekende redding.

Omdat Oekraïne met een 0-0 gelijkspel de play-offs in zou gaan, moest er nog een slotoffensief komen. De 'thuisploeg' probeerde er alles aan te doen om nog op een 1-0 te komen. Er leek zelfs nog een penalty in te zitten na een overtreding op Moedryk, maar scheidsrechter Gil Manzano wilde er niet aan.