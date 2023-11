Duitsland worstelt met antisemitisme en kritiek op Israël

Duitsland worstelt met de aanpak van antisemitisme en kritiek op Israël, en met de eigen geschiedenis. De dreiging tegenover Joden neemt sinds de aanslagen van Hamas op Israël toe, tegelijk wijzen critici op afnemende vrijheid van meningsuiting.

Er zijn scheuren ontstaan in de Duitse herinneringscultuur, zegt Nikolas Lelle, bij het Holocaustmonument in Berlijn. Hij zet zich namens de Amadeu Antonio Stichting in tegen antisemitisme. Dat neemt toe, vertelt hij: huizen van Joden werden met davidsterren beschilderd, er was een poging tot brandstichting op een synagoge en op demonstraties klinken er antisemitische en anti-Israëlische leuzen.

Extra pijnlijk in Duitsland. "We hebben in Duitsland een bijzondere verantwoordelijkheid, met de herinnering aan wat hier gebeurd is, ervoor te zorgen dat zoiets niet weer gebeurt."

Steun voor Israël

Sinds 7 oktober klinkt er in het Duits parlement dan ook van links tot rechts steun voor Israël. De Duitse vicekanselier Robert Habeck zei in een veelgeprezen toespraak op sociale media dat dit niet het moment is voor 'ja maar- discussies'.

Daar sluit Lelle zich bij aan. "Als mensen zeggen: 'Wat Hamas gedaan heeft is erg, maar hoe Israël reageert is ook niet goed'. Of: 'We willen dat iedereen de wapens neerlegt'. Dan zwak je eigenlijk wat je daarvoor zei af." Ook daarvoor zou nu geen ruimte moeten zijn.