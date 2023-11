Doden door instorten illegale mijnschacht Suriname

In Brokopondo, op zo'n twee uur ten zuiden van Paramaribo, is een illegale mijnschacht ingestort. Daarbij zijn doden gevallen, meldde de Surinaamse president Santokhi vanavond in de Nationale Assemblee.

Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Surinaamse media spreken over 18 tot 21 doden, maar geven aan dat het om onbevestigde aantallen gaat. In de mijnschacht waren mensen op zoek naar goud toen ze bedolven werden.

"De informatie is dat in ieder geval het (de schacht, red.) ingestort is, de personen ingesloten, en naar alle waarschijnlijkheid ze allemaal slachtoffer zijn van dit ernstig ongeval", zei Santokhi. De goudzoekers waren volgens de president bezig in een "provisorische tunnel met behoorlijke diepgang".

De Algemene Politieke Beschouwingen in het Surinaamse parlement zijn na de aankondiging geschorst. De regering overweegt een of meerdere dagen van nationale rouw af te kondigen.

'Grondig onderzoek'

De regering heeft het leger, de politie en het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing naar de locatie van de mijnschacht gestuurd. In eerste instantie is dat voor een reddingsoperatie, zei Santhoki. De regering zal Brazilië om hulp verzoeken "als we er zelf als land niet uitkomen met onze rescue operations".

Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is naar Brokopondo afgereisd. Hij zal volgens Santhoki een grondig onderzoek instellen naar het incident.

"Wat we op dit moment kunnen doen, is die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn, maar tegelijkertijd medeleven en sympathie sturen naar alle nabestaanden", aldus de Surinaamse president.

Dagblad Suriname schrijft dat leger en politie een maand geleden nog illegale goudzoekers van de locatie hadden verdreven.