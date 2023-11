Twee graven vernield op Joodse begraafplaats in Lekkerkerk

Op een Joodse begraafplaats in Lekkerkerk, in de buurt van Rotterdam, zijn twee grafzerken vernield. Op foto's is te zien dat de grafstenen op de grond liggen, waarvan een in het midden is gebroken.

De politie gaat uit van vernieling en doet onderzoek. Ook om helder te krijgen of er sprake is van een antisemitisch incident.

Een man die vlak bij de begraafplaats woont, ontdekte de vernielde grafstenen gisteren. "Dit is achterlijk en respectloos. Graven laat je met rust. Je kan het met dingen oneens zijn, maar dit gaat gewoon veel te ver", zegt hij bij Omroep West .

De gemeente Krimpenerwaard is beheerder van de kleine Joodse historische begraafplaats en gaat aangifte doen. Nabestaanden hebben zich nog niet bij hen gemeld.