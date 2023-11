Sluiter genomineerd als WTA-tenniscoach van het jaar

Raemon Sluiter is door de Women's Tennis Association (WTA) genomineerd als coach van het jaar. Sluiter begon dit jaar als coach van Jelina Svitolina. De Oekraïense haalde onder leiding van de Nederlandse coach de halve finales van Wimbledon. Ook op Roland Garros presteerde het duo goed, met een kwartfinale als resultaat.

Svitolina werd in 2022 moeder, wat haar terugkeer naar de wereldtop des te knapper maakte. Svitolina stond in haar hoogtijdagen derde op de wereldranglijst, maar was flink weggezakt aan het begin van dit jaar. Inmiddels staat ze op plek 25 van de wereldranglijst.

Concurrenten

De oud-toptennisser moet concurreren met andere coaches, die vooral topspeelsters onder hun hoede hebben. Anton Dubrov (de coach van Aryna Sabalenka), Brad Gilbert en Pere Riba (de coaches van Coco Gauff), Emil Miske (coach van Carolina Muchova), Stefano Vukov (de coach Elena van Rybakina) en Tomasz Wiktorowski (werkt met Agnieszka Radwanska) zijn de andere kanshebbers voor de titel.

Sluiter loopt inmiddels een aantal jaren mee als coach. Zo werkt hij eerder samen met Kiki Bertens en Tallon Griekspoor.