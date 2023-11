Jong Oranje blijft foutloos in EK-kwalificatie, drie goals in blessuretijd

Jong Oranje is nog foutloos in de EK-kwalificatie door een 4-2 zege op Jong Zweden. Sontje Hansen, Ruben van Bommel (2x) en Noah Ohio waren de doelpuntenmakers. De ploeg van Michael Reiziger heeft nu 18 punten uit zes wedstrijden en ligt op koers voor kwalificatie. Nederland was in de beginfase zeker niet de betere. Al vroeg in de wedstrijd waren er twee grote kansen voor thuisland Zweden. Waar de eerste doelpoging nog voorlangs werd geschoten, was het na negen minuten wel raak, maar die treffer van Vitesse-speler Joel Voelkerling Persson werd afgekeurd vanwege buitenspel. Oranje, dat speelde met Emanuel Emegha in de spits in de plaats van Noah Ohio, kwam daarna wel wat beter in de wedstrijd. Maar grote kansen leverde het niet op. Na een halfuur gaf Kenneth Taylor een breedtebal op aanvoerder Dirk Proper, maar zijn schot ging voorlangs.

Foto: de1993fb-2e78-3d21-b307-2c9af63b26a8 - Getty

Na 36 minuten was er de eerste echt grote kans. Na een goeie aanval kwam de bal via Taylor en Ruben van Bommel bij spits Emegha. Maar die schampte de bal in kansrijke positie in plaats van hem vol te raken en zag de bal dan ook naast het doel rollen. Een minuut later werd er wel gescoord, namelijk door de thuisploeg. Sebastian Nanasi kon profiteren van een fout van Sontje Hansen en vond via keeper Calvin Raatsie en verdediger Finn van Breemen het doel: 1-0. Weer een minuut later maakte Hansen zijn fout goed. Na een goede voorzet van Taylor legde Van Bommel terug. Hansen kon vervolgens eenvoudig afwerken. Na die 1-1 kwam de ploeg van bondscoach Michael Reiziger beter in de wedstrijd. Van Bommel scoort In de tweede helft begon de wedstrijd gelijk opgaand, de eerste kans was voor Voelkerling Persson namens Zweden. Maar toch kwam Nederland op voorsprong. Waar Youri Regeer nog de paal raakte, was de rebound raak. Ruben van Bommel schoot de bal na 65 minuten beheerst achter doelman Oliver Dovin.

Foto: 80273ac2-cc61-320b-afbc-9a6434a1e9f2 - Getty