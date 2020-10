Oud-schaatscoach Ab Krook (76) overleden

Oud-schaatscoach Ab Krook is afgelopen dinsdag overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. Dat heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt. Krook was 76 jaar.

Krook was vanaf eind jaren zeventig actief als coach in de schaatssport. Als bondscoach van de kernploeg loodste hij Annie Borckink in 1980 naar olympische goud, Ria Visser won zilver in Lake Placid.

Na een periode in West-Duitsland keerde hij terug in Nederland als bondscoach bij de mannen. Onder zijn leiding werd Bart Veldkamp olympisch kampioen op de tien kilometer in 1992.

Tot en met de Spelen van Turijn in 2006 was Krook topsportcoördinator van schaatsbond KNSB. Daarna bleef hij betrokken bij het schaatsen, vooral als adviseur op de achtergrond.

