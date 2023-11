Nederlands archiefstuk werpt nieuw licht op prinsenmoord uit Shakespeare

Eeuwenlang wist niemand wat er met de twee prinsjes in de Tower of London was gebeurd. Volgens de geruchten waren beide jongens, Edward (12) en Richard (9), vermoord door hun oom Richard III. Hij zou de zoontjes van vorige koning, zijn broer Edward IV, hebben vermoord om zijn eigen claim op de troon te versterken.

De twee jongens verdwenen in 1483 uit de geschiedenis, nadat ze naar de Tower of London waren gebracht. Een gangbare theorie, gedramatiseerd door Shakespeare, is dat ze op bevel van hun oom werden verstikt met hun bedkussens, in het holst van de nacht.

Historica Philippa Langley - die ook het skelet van Richard III vond onder een parkeerterrein in Leicester - lanceerde dit weekend haar boek en een documentaire waarin iets heel anders wordt beweerd .

De twee beroemde prinsjes zouden helemaal niet zijn vermoord, maar juist in veiligheid zijn gebracht elders in Europa. Dit zou betekenen dat de skeletten die in de 17de eeuw onder een trap in de Tower werden gevonden helemaal niet van de twee jongetjes zijn.

Die botten - begraven in een statige graftombe in Westminster Abbey - zijn nooit op DNA getest en verzoeken om dat te doen zijn afgewezen door Buckingham Palace en de Church of England.

Kaalgeschoren weggesmokkeld

In haar nieuwe onderzoek beweert Langley dat de prinsjes apart van elkaar in Europa zijn ondergebracht en jaren later hebben geprobeerd de Engelse troon te heroveren. Ze baseert haar bevindingen op documenten die door onderzoekers in Europese archieven zijn gevonden. De voornaamste archiefstukken zijn gevonden door Nederlandse onderzoekers: de Dutch Research Group, waar Jean Roefstra, Nathalie Nijman-Bliekendaal en Zoë Maula deel van uitmaken.

Eén van de archiefstukken zou een getuigenverklaring zijn, gevonden in het Gelderse Archief . Daarin zou de jongste prins, Richard van York, in detail beschrijven hoe hij op 9-jarige leeftijd uit de Tower werd gesmokkeld. Deskundigen hebben vastgesteld dat het document inderdaad in de juiste periode is geschreven.