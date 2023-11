Megaproces tegen maffiaorganisatie 'ndrangheta klaar, honderden veroordelingen

In Italië is een einde gekomen aan het grootste maffiaproces in decennia. De rechter deed vanmiddag uitspraak in het megaproces tegen leden van maffiaorganisatie 'ndrangheta, een van de grootste en machtigste maffiaorganisaties ter wereld. Er stonden meer dan 300 verdachten terecht. In totaal werden er ruim 200 mensen verdachten veroordeeld. Bij elkaar opgeteld kregen zij ruim 2100 jaar gevangenisstraf, wat neerkomt op gemiddeld meer dan tien jaar. De laagste celstraf was enkele maanden. De hoogste straffen waren voor twee regionale bazen van de criminele organisatie: zij moeten allebei dertig jaar de cel in. Het voorlezen van de vonnissen van de rechtbank duurde ruim een uur en veertig minuten. Dat was inclusief de vrijspraak van 131 andere aangeklaagden.

Zwijgplicht doorbroken Alle verdachten stonden terecht in een enorme justitiebunker in Lamezia Terme, in de regio Calabrië. Dat is de thuisbasis van de 'ndrangheta. Het waren niet allemaal leden van de maffiaorganisatie. Er zaten onder anderen ook zakenmensen, politici en een oud-politiechef bij die werden verdacht van samenwerking met de maffiaclan. Het bewijs kwam onder meer van tientallen oud-leden die zich niet langer aan hun zwijgplicht hielden. Veel van die kroongetuigen zitten in een getuigenbeschermingsprogramma. Uit wraak De verdachten in het proces werden grotendeels opgepakt bij een internationale politieactie in december 2019. Ook werd toen voor zo'n vijftien miljoen euro aan goederen in beslag genomen. Bij de operatie werden duizenden agenten ingezet. De verdachten werden beschuldigd van afpersing, moord, drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een maffiaorganisatie. De maffialeden gebruikten bars, restaurants, hotels en zelfs begrafenisondernemingen als dekmantels om geld wit te wassen. Een officier van justitie sprak van "de grootste actie sinds een golf van arrestaties in de jaren 80 tegen de Siciliaanse maffia". In 1986 werden meer dan 400 leden van de maffiatak cosa nostra aangeklaagd in het zogenaamde 'maxi-proces'. De meesten werden veroordeeld. Uit wraak vermoordden Siciliaanse maffiosi in 1992 de onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino.

Correspondent Italië Heleen D'Haens: "De gigantische schaal van dit proces heeft te maken met hoe het Italiaanse Openbaar Ministerie de georganiseerde misdaad bestrijdt: in plaats van losse processen tegen een individuele maffiosi, vervolgen ze liever hele clans in een keer. Door de schaal brengt dit proces symbolisch een grote klap toe aan de 'ndrangheta. Het proces heet niet voor niets Rinascita: Italiaans voor 'wedergeboorte'. In de praktijk is het echter niet zo dat de 'ndrangheta als geheel lijdt onder dit proces. De Calabrese maffia is horizontaal georganiseerd: verschillende clans werken naast elkaar in hun eigen territorium. Als het OM erin slaagt een clan weg te vagen, staat de volgende te trappelen om hun territorium over te nemen."

Deze grootste maffiazaak in dertig jaar startte in 2021. Later dat jaar werden er al 70 verdachten in een verkorte procedure veroordeeld tot celstraffen tussen tien maanden en twintig jaar. Door te kiezen voor een verkorte procedure, konden ze bij een veroordeling rekenen op een derde strafvermindering. Nog eens twintig mensen werden vrijgesproken.