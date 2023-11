Studenten op 112-meldkamer door personeelsgebrek politie

Met tientallen nieuwe maatregelen probeert de politie de aanhoudende personeelstekorten te lijf te gaan. Gisteren bleek dat de politie naar verwachting nog jarenlang zo'n 1500 medewerkers te weinig heeft.

Een van de nieuwe maatregelen is het inzetten van studenten op de meldkamer om 112-telefoontjes aan te nemen. Dit gebeurt sinds kort in Amsterdam en Utrecht.

De capaciteitsproblemen zijn daar zo groot, dat soms niet alle telefoontjes meteen opgenomen kunnen worden. "Daar heeft iedere centralist buikpijn van", zegt Wieke Bosch, operationeel specialist op de meldkamer in Utrecht.

De politie besloot daarom studenten een bijbaan aan te bieden in het Operationeel Centrum, zoals de meldkamer officieel heet. In Utrecht startten in september negen studenten aan een opleiding tot centralist. Sinds vorige week zijn ze officieel in dienst.

Ze hebben geleerd om snel de meest essentiële vragen te stellen, zoals wat er aan de hand is en waar de beller zich precies bevindt. De studenten moeten minimaal tweedejaars zijn en een hbo- of universitaire opleiding volgen. Een studie die te maken heeft met het politiewerk is geen vereiste.

Pittige selectie

Volgens de politie gaat de inzet van studenten niet ten koste van de kwaliteit van de afhandeling van 112-meldingen. "Er zat een pittige selectie aan vast, die vergelijkbaar is met alle andere collega's die hier starten", zegt Bosch.

De studenten zijn gescreend en hebben onder meer een psychologische test moeten doen. "We hebben gekeken of ze geschikt zijn en het werk aan kunnen. Het is stressvol en er komen soms heftige meldingen langs."

Dat heeft de 25-jarige student technische bedrijfskunde Louis Rondaij gemerkt. In de paar diensten die hij tot nu toe heeft gedraaid op de meldkamer, kreeg hij al telefoontjes over een vermissing, een vrouw die van haar fiets werd getrokken en over een man die stond te zwaaien met een mes.

Als student doet hij alleen de 'intake', oftewel het aannemen van de 112-melding. Het aansturen van de agenten die op de melding af gaan, wordt gedaan door een 'echte' centralist. "Terwijl ik aan de lijn hang met een burger met een noodgeval, kan deze collega politieauto's aansturen. Daar heb je heel veel tijdwinst mee."

De studenten worden ingezet op de drukste momenten, zoals de vrijdag- en zaterdagavond. De politie hoopt zo de stroom aan telefoontjes beter aan te kunnen.

Bonussen

De inzet van studenten op de meldkamer is een van de vele maatregelen tegen het structurele personeelsgebrek. Op allerlei manieren probeert de politie zo veel mogelijk nieuwe mensen te werven.

Zo kunnen agenten die een nieuwe medewerker aandragen 1000 euro bonus verdienen. Wie geen rijbewijs heeft, kan voortaan ook bij de politie terecht. Agenten in opleiding kunnen vanaf volgend jaar op kosten van de politie hun rijbewijs halen.

Verder hoopt de politie zo'n duizend boa's in te kunnen zetten in bijvoorbeeld de arrestantenzorg of om processen-verbaal uit te werken. Zij worden de komende jaren omgeschoold tot politie-assistent.

De politie probeert ook om het huidige personeel langer vast te houden. Zo moet het makkelijker worden om binnen de organisatie van baan te wisselen, meer uren te werken of nog een tijdje te blijven na het pensioen. Ook wordt nagedacht over een 'blijf-bonus' voor wie trouw blijft aan de politie.

Ideale bijbaan

Wieke Bosch van het Operationeel Centrum in Utrecht hoopt dat de nieuwe centralisten na hun studie gaan kiezen voor een carrière bij de politie. "Ze hebben een contract van twee jaar. De intentie is om daarna te kijken of ze willen blijven."

Voor nu vindt student Louis Rondaij het in ieder geval de ideale bijbaan. "Overdag kan ik naar college, 's avonds hier aanschuiven op de meldkamer."

Hoewel zijn studie bedrijfskunde niets te maken heeft met het politiewerk, heeft hij wel altijd affiniteit gehad met de politie. "Ik was al op zoek naar een vrijwillige functie en toen kwam dit op mijn pad. Ik dacht: dit moet ik doen. Maar ik ga eerst mijn studie afmaken en dan zien we wel verder."