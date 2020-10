Drugs en mobieltjes via kledingpakketten PI Sittard binnen gesmokkeld

Bewakers van de gevangenis in Sittard hebben de afgelopen tijd regelmatig drugs en telefoons onderschept die verstopt waren in kleding en schoenen. Het gaat dan om kledingpakketten van buiten de gevangenis die bestemd waren voor de gedetineerden.

Deze kledingtruc won de afgelopen maanden aan populariteit, nadat veel geijkte smokkelroutes opdroogden. Door het coronavirus gingen bezoek- en verlofregelingen immers van tafel, waardoor gedetineerden de gevangenis niet uit, en bezoekers de gevangenis niet in mochten.

Daarnaast is de politie meer gaan surveilleren rondom de bajes om smokkelgooiers af te schrikken en heeft de gevangenis grote netten boven de luchtplaats gespannen, zodat het haast onmogelijk werd om smokkelwaar over de muur van de inrichting te gooien.

"We zien dat er in Sittard nu meer pogingen worden gedaan om via de invoer van kleding smokkelwaar binnen de gevangenismuren te krijgen", zegt een woordvoerder van Justitie tegen L1. "Pakketjes drugs worden in kleding genaaid en op een professionele manier in schoenzolen verwerkt."

Personeel van de inrichting wist de pakketjes te vinden dankzij een scanner, waar alle ingevoerde kleding doorheen moet. "We vinden voornamelijk softdrugs en telefoons."

Smokkelen is strafbaar

De Sittardse gevangenis verzamelde de vondst van de afgelopen weken en droeg de spullen over aan de politie. Die start een strafrechtelijk onderzoek naar drie mensen die de drugskleding zouden hebben verstuurd. "In die drie gevallen gaat het om cocaïne, hasj en xtc, ongeveer vijftig gram per keer. Dat zijn toch grote hoeveelheden", zegt een woordvoerder van de politie.

Sinds 1 november 2019 is het strafbaar om verboden middelen een gevangenis in te smokkelen. Mensen die betrapt worden bij een smokkelactie, mogen drie maanden de gevangenis niet in. De gedetineerde voor wie dat bezoek komt, wordt in zo'n geval ingelicht door de gevangenisleiding.