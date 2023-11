Milei wint verkiezingen Argentinië, maar is afhankelijk van samenwerking

Er waren twee verkiezingsrondes voor nodig, maar Argentinië koos gisteren een nieuwe president: de uiterst rechtse Javier Milei van de partij La Libertad Avanza. De 53-jarige econoom kwam tijdens de campagne met veel ingrijpende plannen en beloofde een 'kettingzaag' in de overheidsuitgaven te zetten, maar de vraag is hoe snel hij die plannen ten uitvoer kan brengen. Het belangrijkste thema van de verkiezingen was de economie. Meer dan 40 procent van de Argentijnse bevolking leeft in armoede en de jaarlijkse inflatie is gestegen tot ruim 140 procent. Veel van de 45 miljoen inwoners van het Zuid-Amerikaanse land zijn diep ontevreden over het overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Amerikaanse dollar Milei kwam tijdens zijn campagne met radicale plannen om de situatie in het land te verbeteren. Zo wil hij dat Argentinië de Amerikaanse dollar gaat gebruiken in plaats van de Argentijnse peso. Milei wil daarnaast flink snijden in de overheidsuitgaven en volledige ministeries opheffen, zoals die van Gezondheid en Onderwijs. Ook de Centrale Bank mag geen rol spelen in het Argentinië van Milei. "Vandaag begint het einde van de neergang van Argentinië", zei Milei in zijn overwinningstoespraak. Als Argentinië niet snel aan de slag gaat met structurele veranderingen, stevent het land af op "de ergste crisis in de geschiedenis", zei hij. Ondanks zijn overwinning zal Milei moeten samenwerken met andere partijen. La Libertad Avanza heeft namelijk geen meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, en moet dus steun zoeken bij andere partijen.

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna: "Veel Argentijnen zullen snel resultaat willen zien van de beloftes van Milei, want de nood is hoog. Zijn radicale ideeën om de economie weer gezond te maken, zoals het invoeren van de dollar en de sluiting van de Centrale Ban, was voor veel Argentijnen een belangrijke reden om op Milei te stemmen. Dat hij geen onderdeel is van het politieke establishment maar vooral een 'outsider' geeft veel Argentijnen ook vertrouwen, want de huidige politici vertrouwen ze niet meer. De vraag is alleen of Milei zijn plannen snel genoeg voor elkaar kan krijgen om de bevolking tevreden te stellen. Want daar zal politieke steun en ook tijd voor nodig zijn."