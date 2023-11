Vrijgesproken Mendy wil miljoenen aan loon alsnog hebben van Manchester City

De Franse verdediger Benjamin Mendy heeft een claim van meerdere miljoenen ingediend tegen Manchester City. Het gaat om loon dat hij niet heeft gekregen vanaf september 2021, toen hij werd beschuldigd van verkrachting en aanranding, zo meldt Sky Sports.

Mendy werd in juli opnieuw vrijgesproken voor die feiten, nadat dat in januari ook al eens gebeurd was. De verdediger stond tot afgelopen juni bij Manchester City, maar ontving in de laatste twee jaar geen salaris meer, zegt Nick De Marco KC, die de belangen behartigt voor de speler. "De claim zal voor een rechter worden gebracht."

Manchester City wil tegenover Sky Sports geen commentaar geven op de zaak.

Duurste verdediger ter wereld

De Fransman werd in 2017 de duurste verdediger ter wereld, toen hij voor 58 miljoen overstapte van AS Monaco naar Manchester City. In 2018 werd hij met Frankrijk wereldkampioen. Maar mede door blessures was de linksback niet erg succesvol bij de Citizens, voordat hij in opspraak kwam.

Tegenwoordig speelt Mendy voor Lorient in de Ligue 1.