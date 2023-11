Zorgautoriteit verbiedt overname huisartsenpraktijken door keten Co-Med

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft geen toestemming voor de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door huisartsenketen Co-Med. Volgens de NZa kan Co-Med niet garanderen dat er voldoende huisartsen bij de praktijken actief blijven.

"De huisartsen zijn van plan om met pensioen te gaan en Co-Med heeft onvoldoende concreet gemaakt hoe de zorg voor de patiënten na 1 januari wordt voortgezet", aldus de NZa. "Wanneer er geen garantie is dat er voldoende huisartsen zijn, brengt dit risico's met zich mee voor de voortzetting van de zorg voor patiënten. Bij deze afwijzing speelt mee dat twee eerdere overnameplannen niet goed zijn verlopen."

Klachten

Zo werd in mei een praktijk in Reusel per direct gesloten , omdat het de keten niet lukte om een geschikte arts te vinden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kreeg ook over andere vestigingen van Co-Med in Brabant klachten binnen. Die gingen vaak over de bereikbaarheid of dat een praktijk een dag sluit als er geen personeel beschikbaar is.

De NZa zegt nu contact op te nemen met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom. Die moet ervoor gaan zorgen dat er genoeg huisartsenzorg is voor mensen in de regio. "De verzekeraar moet patiënten bemiddelen naar een andere huisarts wanneer dat nodig is, in afstemming met de praktijkhouders die daar ook een verantwoordelijkheid in hebben."