Verdachte steekpartij TivoliVredenburg kende slachtoffer uit schoonmaakbranche

De 51-jarige man die verdacht wordt van het doodsteken van een schoonmaker gisteren in TivoliVredenburg in Utrecht kende het slachtoffer uit de schoonmaakbranche, meldt de politie. Of de man op dat moment ook zelf als schoonmaker aan het werk was, is niet bekendgemaakt. Een paar uur na de steekpartij is de verdachte gearresteerd.

Op het moment van de steekpartij , rond 07.00 uur, waren er in het muziekcentrum geen evenementen meer. Een hardcore-evenement was om 6.00 uur afgelopen en volgens de politie was het uitgaanspubliek al naar huis.

Het slachtoffer, een 41-jarige Utrechter, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie verspreidde het signalement van de verdachte en in de loop van de ochtend kwam de politie hem na een tip op het spoor.

Na de steekpartij werden gisteren alle evenementen in TivoliVredenburg afgelast. De directeur was aangedaan: