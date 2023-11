Is jarige Joe Biden (81) te oud om nog een keer president te worden?

De Amerikaanse president Joe Biden viert vandaag zijn 81ste verjaardag, te midden van zijn campagne voor een tweede presidentstermijn in 2024. Zijn leeftijd is de achilleshiel in de verkiezingsrace. Bijna driekwart van de Amerikanen vindt Biden te oud voor het presidentschap, blijkt uit peilingen.

Biden is drie jaar ouder dan zijn belangrijkste Republikeinse tegenstander, Donald Trump (78). Ondanks dat relatief kleine leeftijdsverschil lijken Amerikanen zich meer zorgen te maken over Bidens leeftijd. Presidentskandidaat voor de Republikeinen Nikki Haley speelt daar handig op in: ze pleit voor maatregelen zoals termijnlimieten en competentietoetsen voor politici boven de leeftijd van 75. Meer dan driekwart van de bevolking is het eens met dat soort maatregelen.

Bidens leeftijd is daarnaast mikpunt in tal van memes en bij komieken. Comedygroep Capitol Comedy in de staat Maryland heeft bijvoorbeeld een hele show gewijd aan grappen over de bejaarde president. In de hoofdrol als Biden opent acteur Trevor Keyfauver de show met het lied How to Keep My Brain Alive. Keyfauver vertelt na een voorstelling over het persifleren van de president. "Biden is een dankbaar persoon om te persifleren. Hij maakt aan de lopende band blunders en is onbedoeld komisch", zegt hij.

Keyfauver als Biden: