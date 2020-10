'Ik vrees dat ik tegen een doodziek kind moet zeggen: sorry, deze maand even niet'

Ook goede doelen worden geraakt tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en goede doelen-toezichthouder CBF. Bijna twee derde van de organisaties zag hun inkomsten tussen januari en september dalen.

Zo is Kanjer Wens Nederland zwaar getroffen. De stichting vervult wensen van ernstig zieke kinderen. "Ik vrees voor het scenario dat ik tegen een doodziek kind moet zeggen: sorry, deze maand even niet", zegt directeur Peter Visser.

Hij is niet de enige met de angst om activiteiten niet meer uit te kunnen voeren. Meer dan de helft van de goede doelen (56 procent) maakt zich hier zorgen over. En 52 procent verwacht dat hun inkomen de komende maanden verder daalt.

Afhankelijk van bedrijven

De goede doelen liepen de afgelopen maanden in totaal 81 miljoen euro mis. Gemiddeld hebben ze ruim zes procent minder inkomsten. En een deel wordt veel harder geraakt. Kanjer Wens mist op dit moment liefst 95 procent van de inkomsten. De organisatie is, net als veel andere goede doelen, afhankelijk van steun van bedrijven. Als die bedrijven in financieel zwaar weer zitten, droogt de geldstroom op.

Campbell Driessen, bijvoorbeeld, steunt met zijn bedrijf elke maand Kanjer Wens. Maar Driessen verdient zijn geld met het maken van menukaarten voor horecazaken, die op hun beurt nu ook niets te besteden hebben. Het resultaat: Driessen mist de helft van zijn inkomsten en dus besloot hij in maart te stoppen met de steun. "Vreselijk, dat ik de kinderen zo niet meer kan helpen."

Kanjer Wens draait nu vol op haar reserves, zodat kinderen als Dylan (12) toch nog een 'wensdag' kunnen beleven: