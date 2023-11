Plafondplaten vallen naar beneden in kleuterklas, school ontruimd

Een basisschool in Gouda is vanochtend ontruimd nadat in een kleuterklas plafondplaten naar beneden waren gevallen. Twee kinderen liepen daarbij lichte verwondingen op, zegt een woordvoerder tegen Omroep West .

De leerlingen zijn op een andere locatie ondergebracht. Het is niet duidelijk waardoor de plafondplaten in de kleuterklas naar beneden kwamen. Uit voorzorg zijn plafonds in andere klassen gecontroleerd.

De twee gewonde kleuters hoefden niet naar het ziekenhuis, maar konden in de ambulance worden behandeld.