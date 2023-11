Man in Duitsland opgepakt voor dodelijke schietpartij Amsterdam

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de schietpartij waarbij gisteravond in Amsterdam een man in een coffeeshop om het leven kwam. De arrestatie was net over de grens in Duitsland.

De schietpartij was rond 22.15 uur in een coffeeshop aan de Kloveniersburgwal. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

De Amsterdamse politie zei kort na de schietpartij dat er twee verdachten in een auto waren gevlucht. Een zoekactie leidde vervolgens tot de arrestatie van een man in Duitsland, in samenwerking met de Duitse politie.

Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt.