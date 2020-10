Jumbo-Visma gaat met Roglic en Dumoulin voor nieuwe Vuelta-zege

Jumbo-Visma heeft bekendgemaakt met welke renners de ploeg afreist naar de Vuelta a España, die volgende week dinsdag begint in Irún. De Sloveen Primoz Roglic verdedigt in Spanje zijn titel.

Ook Tom Dumoulin verschijnt aan de start van de laatste grote ronde van het wielerjaar. De nummer zeven van de voorbije Tour de France is net als Roglic aangewezen als kopman.

"Gedurende de Vuelta wordt duidelijk wiens kaart we trekken", zegt ploegleider Grischa Niermann over Dumoulin en Roglic. In de Tour verspeelde Roglic de eindzege na een dramatische tijdrit op de voorlaatste dag.

'Twee favorieten'

Desondanks zullen de meeste ogen volgens Niermann opnieuw op Jumbo-Visma gericht zijn. "Ons team staat met twee favorieten voor de eindwinst aan de start, waarvan er eentje de winnaar van vorig jaar is. Dat zorgt ervoor dat andere ploegen naar ons zullen kijken. Daar zijn we ons van bewust. We moeten met een goed plan komen om tot een goede prestatie te komen."

Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, George Bennett, Jonas Vingegaard en Paul Martens zijn de overige renners voor de Vuelta.