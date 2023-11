De Verkiezingsdag: de peilingen

Met nog twee dagen tot de verkiezingen, en vier partijen die kans maken om de grootste te worden, is de gespannen slotfase van de campagne begonnen. De Dag is deze dagen omgedoopt tot De Verkiezingsdag en elke dag spreken we met (ervarings)deskundigen over één factor van betekenis in aanloop naar die verkiezingen. Vandaag: de peilingen.

Partijen houden peilingen goed in de gaten en passen er ook hun verhaal op aan, bleek dit weekend maar weer eens toen uit een peiling bleek dat de PVV een grote opmars maakt. Kiezers baseren bovendien hun strategische keuzes op peilingen.

Dat peilingen zo'n grote invloed hebben voelt soms ongemakkelijk, zegt Peter Kanne van I&O-research in deze podcast. Ook de man achter de Peilingwijzer, Tom Louwerse, vindt dat. Beiden wijzen daarbij op de gedeelde verantwoordelijkheid van politici en ook journalisten die uitleg en duiding geven aan de peilingen. CDA-campagneleider Bart van den Brink vertelt, tot slot, over de druk van slechte peilingen op campagneteams - al kan het ook een voordeel zijn om de underdog te zijn.

