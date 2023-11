Vanavond op tv: Laatste ontwikkelingen Gaza • Mark Galeotti over staat van Rusland • Verkiezingsdebat EenVandaag

Of dit akkoord er daadwerkelijk gaat komen, en wat dit akkoord zou betekenen voor het verloop van de oorlog, is niet duidelijk. We bespreken de laatste ontwikkelingen met correspondent Nasrah Habiballah .

Verschillende media berichten over een mogelijk naderend akkoord over de vrijlating van een groep gijzelaars in Gaza. Familieleden zouden zijn ingelicht over de vorderingen van het onderhandelingsproces en vanavond gaat Netanyahu bij meerdere families op bezoek.

Mark Galeotti over de staat van Rusland

In februari is het 2 jaar geleden dat Rusland de oorlog tegen Oekraïne begon. Hoe heeft de Russische invasie de Russische politiek en de positie van Poetin beïnvloed? Op hoeveel steun kan hij binnen en buiten het Kremlin eigenlijk nog rekenen? Wat mogen we verwachten van de in maart volgend jaar te houden presidentsverkiezingen? En in hoeverre speelt de oorlog in Gaza in Poetins voordeel?

We spreken erover met de Britse historicus, politicoloog en Ruslandkenner Mark Galeotti, één van de best ingevoerde Kremlin-watchers, die sinds de jaren '90 ruim twintig boeken publiceerde over de Russische politiek.