Onduidelijkheid over lot bemanning gekaapt schip Rode Zee

Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de 25 opvarenden van het schip dat gisteren werd gekaapt op de Rode Zee. Er is nog geen contact geweest met de Galaxy Leader of met de Houthi-rebellen die het schip hebben gekaapt. Dat meldt de regering van Japan, waar de rederij van het schip vandaan komt.

Houthi's maakten gisteren bekend dat ze een schip hadden gekaapt en het hadden meegenomen naar een haven in Jemen. Volgens de daders was het een schip uit Israël. De Houthi's, die zich solidair hebben verklaard met de Palestijnen in Gaza, zeiden al eerder dat ze alle Israëlische schepen als doelwit beschouwen.

Israël sprak al snel tegen dat de Galaxy Leader uit Israël kwam. Wel is het schip eigendom van een Brits bedrijf met een Brits-Israëlische mede-eigenaar. De reder is NYK Line uit Japan.

Diplomatiek overleg

In een verklaring veroordeelt Japan de kaping. De regering doet er naar eigen zeggen alles aan om het schip vrij te krijgen en staat in overleg met andere betrokken landen.

De 25 bemanningsleden komen uit Bulgarije, de Filipijnen, Roemenië, Oekraïne en Mexico. De Houthi's hebben over de bemanningsleden alleen gezegd dat die worden behandeld "volgens de islamitische waarden".

Iran spreekt betrokkenheid tegen

De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat de kaping een terreurdaad is van Iran. Dat land ondersteunt de Houthi-rebellen met onder meer wapens.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. "Verzetsgroepen in de regio opereren onafhankelijk van ons", zegt een woordvoerder.