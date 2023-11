Te vroeg geboren baby's geëvacueerd vanuit Gazastrook naar Egypte

Een groep te vroeg geboren baby's is veilig overgebracht vanuit het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad naar Egypte. Het gaat om een groep van 28 baby's, meldt de Palestijnse tak van de hulporganisatie Rode Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis.

In totaal zijn er 31 baby's geëvacueerd uit het grootste ziekenhuis van Gaza, maar de Wereldgezondheidsorganisatie heeft tegenover Reuters bevestigd dat er drie baby's zijn achtergebleven voor behandeling: "Ze vechten tegen ernstige infecties en hebben nog steeds zorg nodig".

Goede medische zorg

De baby's zijn geëvacueerd, zodat ze in Egypte betere medische zorg kunnen krijgen. Dat land staat bekend om zijn goede zorg, zowel privaat als publiek, zegt journalist Joost Scheffers in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Scheffers is het onduidelijk of alle ouders van de baby's ook zijn meegereisd naar Egypte. "In een enkel geval zouden de ouders er wel bij zijn, maar vaak niet. Dat komt omdat veel ouders hun kinderen achter moesten laten in het ziekenhuis en zelf moesten vluchten."

De WHO zegt op de eigen website dat er helemaal geen familieleden zijn meegekomen.

De baby's zijn opgevangen bij de luchthaven El Arish, op zo'n vijftig kilometer van de grens met Gaza. Daar staat een medisch team klaar, meldt de BBC. Een Egyptische tv-zender zegt dat de groep veilig is aangekomen.

Vorige week viel het Israëlische leger het al-Shifa-ziekenhuis binnen. Israël zegt dat Hamas een commandocentrum runde vanuit het ziekenhuis. Hamas ontkent dit.

De baby's worden in de couveuse via een ambulance overgebracht.