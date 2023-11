Mijlpaal voor Djokovic: 400 weken nummer één van de wereld

Novak Djokovic blijft de tennisrecords aanscherpen en -mijlpalen verleggen. Een dag na zijn zevende eindzege op de ATP Finals, waarmee hij Roger Federer achter zich liet, vindt de 36-jarige Serviër zich voor de vierhonderdste week terug op de eerste plaats van de wereldranglijst.

Een ongekend aantal, dat bij elkaar opgeteld ruim zevenenhalf jaar omvat. De eerste keer dat Djokovic de mondiale ladder bij de mannen aanvoerde, was op 4 juli 2011.

Het record had de 24-voudig grandslamwinnaar - ja, ook al een ongeëvenaarde prestatie - al veel langer in handen. De nummer twee op de wekenranglijst is Federer. De Zwitser, die een dik jaar geleden een punt achter zijn profloopbaan zette, stond 310 weken bovenaan.