Ajax mist Van den Boomen tot winterstop na noodzakelijke knieoperatie

Ajax kan dit kalenderjaar niet meer beschikken over Branco van den Boomen. De middenvelder heeft zich aan zijn linkerknie laten opereren en hoopt na de winterstop weer beschikbaar te zijn.

"Ik bleef helaas last houden van mijn knie", vertelt Van den Boomen op de website van Ajax. "Het is fijn dat ik snel geopereerd kon worden. Voor mij is nu een periode van revalidatie van start gegaan. Als dat naar verwachting verloopt dan zal ik na de winterstop weer met het team kunnen meedraaien in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft."

Van den Boomen kwam afgelopen zomer over van het Franse Toulouse. Hij stond tussen 2011 en 2014 ook al bij de club uit Amsterdam onder contract. De 28-jarige middenvelder speelde dit seizoen tien eredivisiewedstrijden. Daarin maakte hij twee doelpunten.