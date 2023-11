Westerscheldetunnel tolvrij vanaf 2025

De Westerscheldetunnel wordt vanaf 1 januari 2025 definitief tolvrij voor personenauto's. Het kabinet stelt daarvoor 140 miljoen euro beschikbaar. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.

Het afschaffen van de tolheffing is een grote wens van veel Zeeuwen . De Westerscheldetunnel is een belangrijke schakel tussen Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant. Nu moeten personenauto's nog 5 euro betalen per passage. Mensen die vaker gebruikmaken van de tunnel betalen meestal 3 euro per keer dat ze de tolpoortjes passeren.

Gedeputeerde Harry van der Maas: "Dit is goed nieuws voor de Zeeuwen die jarenlang veel geld moesten uitgeven om door de tunnel te rijden. Een tolvrije Westerscheldetunnel is een belangrijke impuls voor de leefbaarheid en economie van Zeeland".

Zowel de gedeputeerde als de minister vinden de tol voor Zeeuwen "onrechtvaardig". "De rest van het land betaalt ook niet voor hun routes", aldus Van der Maas.

2033

Dat de Westerscheldetunnel in de toekomst tolvrij zou worden, was al duidelijk. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat dat pas in 2033 zou gebeuren. Vorig jaar werd een motie voor het eerder tolvrij maken van de tunnel al unaniem aangenomen in de Tweede Kamer.

Afgelopen weekend onthulde CDA-lijsttrekker Henri Bontebal in het Debat van het Zuiden dat de beslissing voor een tolvrije Westerscheldetunnel vandaag bekend zou worden gemaakt door de minister, schrijft Omroep Zeeland .