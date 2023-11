Lang keert na anderhalve maand terug op trainingsveld PSV

Noa Lang is teruggekeerd op het trainingsveld bij PSV. De buitenspeler stond anderhalve maand langs de kant met een hamstringblessure.

Het is nog niet bekend of Lang al komend weekend in actie kan komen. PSV speelt zaterdag in Enschede de belangrijke wedstrijd tegen FC Twente. Daarna wachten nog twee zware duels: de uitwedstrijden tegen Sevilla (Champions League) en Feyenoord.

De 24-jarige Lang kwam in de zomer over van Club Brugge voor zo'n twaalf miljoen euro en maakte indruk. Hij scoorde vier keer in zeven eredivisiewedstrijden.

Door zijn blessure moest hij de afgelopen twee interlandperiodes met Oranje aan zich voorbij laten gaan.