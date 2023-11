Docent onterecht ontslagen voor schrijven op examen

Een docent op een middelbare school in Almere die was beschuldigd van het stiekem verbeteren van een examen van een leerling, had niet op staande voet mogen worden ontslagen. De rechtbank heeft dat bepaald.

De zaak op het Baken Park Lyceum speelde in juni. Bij het vmbo-examen Natuur- en Scheikunde had een leerling bij een scheikundige formule in plaats van een pijltje een plus geschreven. De docent die het nakeek, voegde dat pijltje vervolgens zelf met potlood toe, voordat het examen naar de tweede corrector ging.

Ze gebruikte naar eigen zeggen bewust haar nakijkpotlood, zodat voor de tweede corrector duidelijk was dat zij de toevoeging had aangebracht. Het was haar bedoeling om in overleg met de tweede corrector de definitieve score te bepalen.

Inspectie

De tweede corrector beschouwde het echter als een stiekeme verbetering en bracht de examencommissie op de hoogte. Vervolgens werd ook de Inspectie van het Onderwijs erbij betrokken. Die concludeerde dat er sprake was van een "onregelmatigheid". De vrouw werd op staande voet ontslagen door de school.

De vrouw stapte daarop naar de rechter. Die oordeelt nu dat de school geen duidelijke nakijkinstructies aan docenten heeft gegeven. Volgens landelijke regels mag er niet op ingeleverde examens worden geschreven, maar in het correctievoorschrift van het betreffende examen stond dat dat wel mocht.

Formule klopte

Volgens de rechter staat niet vast dat de leerling door het extra pijltje een hoger cijfer had kunnen halen. Het pijltje werd namelijk in de vraag bij de opdracht ook al genoemd. De leerling had het antwoord bij de formule goed, hij was alleen het pijltje vergeten over te nemen.

De rechter vindt dat de school de vrouw te snel heeft ontslagen. Er heeft geen gesprek met beide correctoren plaatsgevonden en de vrouw kreeg niet de kans om uit te leggen waarom ze het pijltje had toegevoegd.

De docent heeft aan Omroep Flevoland laten weten dat ze de uitspraak van de rechter vooral ziet als "eerherstel". De vrouw heeft inmiddels een nieuwe baan.