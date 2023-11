Na weekend vol chaos verruilt AI-ondernemer Sam Altman OpenAI voor Microsoft

Het is een bedrijfssoap van ongekende proporties. Investeerders probeerden een weekend lang om Sam Altman terug te laten keren als ceo van OpenAI, het bedrijf dat onder meer de geavanceerde tekstgenerator ChatGPT ontwikkelde.

Dat mislukte, maar vanochtend kreeg het verhaal een nieuwe wending: Altman stapt over naar Microsoft. Hij neemt vertrouweling Greg Brockman, tot vrijdag president bij OpenAI, mee.

Schok in techwereld

Altman, die het gezicht is geworden van de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) dit jaar, werd vrijdag compleet onverwacht ontslagen . Hij was "niet consequent openhartig" in zijn communicatie, luidde het oordeel van het bestuur.

Altmans ontslag veroorzaakte vrijdag een schok onder medewerkers van OpenAI, investeerders en de bredere techgemeenschap. OpenAI zat tot nu toe in de voorhoede als het gaat om AI-ontwikkelingen.

Normaal gesproken wordt een oprichter en ceo van een bedrijf niet zo makkelijk aan de kant gezet. Zeker als het bedrijf enorm succesvol is; dat gaat tegen alle Silicon Valley-wetten in.

OpenAI is alleen geen normaal bedrijf. Het is opgericht als non-profitorganisatie, met een commerciële tak die bedoeld is om makkelijker geld op te halen. AI ontwikkelen is kostbaar.

Het bestuur van de non-profitorganisatie heeft het in de praktijk voor het zeggen, waardoor Altman in feite vrijwel geen macht had. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld Meta - het moederbedrijf van Facebook en Instagram - waar oprichter Mark Zuckerberg een meerderheidsstem heeft in het bestuur.

Ontslagreden onduidelijk

Ondanks 48 uur onderhandelen zag het bestuur van OpenAI, dat zelf nog niet heeft gereageerd op de nieuwste ontwikkelingen, afgelopen weekeinde niks in een terugkeer van Altman. Mira Murati (technisch directeur bij het bedrijf) is inmiddels ook aan de kant gezet als interim-baas. Het bestuur heeft nu de medeoprichter van livestreamplatform Twitch aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter.

Het definitieve vertrek van Altman stort het bedrijf in verdere chaos. Altman was geliefd onder medewerkers. Technieuwssite The Information meldt dat tientallen medewerkers hun vertrek inmiddels hebben aangekondigd. Zij zullen met groot gemak een nieuwe baan vinden, al dan niet bij Altmans nieuwe werkgever Microsoft.

Daar komt hij aan het hoofd van een nieuw AI-onderzoekslab, waar hij alles krijgt wat hij nodig heeft voor succes, zo zegt Microsoft-topman Satya Nadella op X .

Richtingenstrijd

In eerste instantie waren er berichten dat Altman overwoog z'n eigen startup te beginnen. Bloomberg meldde daarnaast dat hij bezig was met een startup die moet concurreren met chipmaker Nvidia; Altman wilde hiervoor een miljardeninvestering ophalen in het Midden-Oosten.

Of zijn plannen buiten OpenAI een rol hebben gespeeld in het besluit hem plotsklaps te ontslaan, is vooralsnog onduidelijk.

Het lijkt er in ieder geval op dat er een interne richtingenstrijd gaande was. Een van de andere oprichters van OpenAI en bestuurslid, Ilya Sutskever, was volgens The New York Times in toenemende mate bezorgd dat de technologie die het bedrijf ontwikkelde gevaarlijk kon zijn en dat Altman hier onvoldoende aandacht voor had.

Volgens de nieuwe ceo was een meningsverschil over veiligheid niet de reden van het ontslag. Wat dan wel de reden was, zei hij ook niet.

Onzekere toekomst OpenAI

Altman kreeg vrijdag rond het middaguur in San Francisco het verzoek deel te nemen aan een videogesprek, waarin Sutskever een tekst zou hebben voorgelezen met als strekking dat hij was ontslagen.

OpenAI's belangrijkste partner en investeerder, Microsoft, werd een minuut voor publicatie van het persbericht geïnformeerd. Dat viel bij de techgigant allesbehalve goed.

De softwaregigant heeft 13 miljard dollar gestoken in OpenAI, voornamelijk in rekencapaciteit voor het trainen van AI. Het bedrijf bezit 49 procent van de aandelen in de commerciële tak. Het heeft alleen geen zetel in het bestuur en daardoor dus ook maar beperkte invloed.

Hoe het nu verder gaat met OpenAI, is de grote vraag. Het is duidelijk dat de organisatie in een crisis verkeert. Op korte termijn zullen gebruikers daar niet zoveel van merken. ChatGPT zal gewoon blijven werken.

Voor de lange termijn dreigen er wel degelijk problemen. Het bestuur heeft laten zien onberekenbaar te zijn. Dat kan het moeilijker maken voor OpenAI om aan AI-talent te komen, geld op te halen (daar was men mee bezig, tegen een waardering van omgerekend 78 miljard euro) of belangrijke partnerschappen af te sluiten.

In een markt waar de concurrentie enorm is, kan dat verder succes behoorlijk in de weg staan.