COA trekt miljoenen uit voor meer opvangschepen voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) trekt de komende jaren tot 750 miljoen euro uit om meer opvanglocaties te realiseren. Met dat geld wil het orgaan onder andere meer opvangschepen huren om daar tijdelijk asielzoekers te huisvesten. Volgens het COA is er niet eerder zo veel voor noodopvang uitgetrokken

Uit een meting van het COA op 1 november blijkt dat er meer dan 60.000 migranten in Nederland zijn die opvang nodig hebben. Er zijn 234 locaties beschikbaar. Het aantal locaties is in zes jaar gestegen. In 2017 telde ons land nog 67 opvanglocaties van het COA.

Verwacht wordt dat er op 1 januari 2024 77.000 plekken nodig zijn. Het grootste deel van de groep die opvang nodig heeft komt uit Syrië (39 procent), Turkije (6 procent), Jemen (6 procent) en Eritrea (5 procent).

Noodoplossing

Omdat er snel veel plekken nodig zijn, is zo'n schip de ideale uitkomst, zegt een woordvoerder van het COA. Een schip is makkelijker te huren en je hebt alleen een kade nodig. "We investeren liever op het land, maar daar zijn geen locaties die beschikbaar worden gesteld."

Volgens de woordvoerder gaat het hier wel om een noodoplossing. Het COA ziet liever dat er grond beschikbaar komt waarop gebouwd kan worden, maar daar gaat veel tijd in zitten en die is er niet. De huur van een schip kan bovendien snel worden opgezegd zodra er minder mensen onderdak nodig hebben.

Spreidingswet

Een mogelijke oplossing is de spreidingswet , vindt het COA. Die wet bepaalt dan dat asielzoekers gehuisvest kunnen worden zonder toestemming van de gemeente. De gemeente krijgt wel extra geld als het asielzoekers opvangt. Hij moet nog wel worden aangenomen door de Eerste Kamer.

Ook moet er volgens het COA een achterstand weggewerkt worden bij het plaatsen van statushouders. Op dit moment wachten er 16.000 statushouders op een huis. Zij houden plekken bezit in de noodopvang voor asielzoekers.

Ophef

In onder meer Rotterdam en Velsen-Noord liggen nu al opvangschepen. In Velsen-Noord was er veel ophef over de komst daarvan. Daar hadden ondernemers een rechtszaak aangespannen tegen het schip. De rechter oordeelde dat het mocht blijven.

De locatiemanager van het opvangschip in Velsen-Noord laat in 2022 zien waar de asielzoekers tijdelijk worden opgevangen.