President Kirgizië stapt op na massale protesten over verkiezingsuitslag

President Sooronbai Jeenbekov van Kirgizië heeft zijn aftreden aangekondigd, na dagen van protesten in de nasleep van de ongeldig verklaarde parlementsverkiezingen.

"Voor mij staan vrede in Kirgizië, de integriteit van het land, de eenheid van de bevolking en rust in de samenleving boven alles", aldus Jeenbekov in een verklaring. Ook zegt hij dat hij vreest voor geweld tussen demonstranten en ordetroepen. "Ik wil niet de geschiedenis in gaan als iemand die op zijn eigen burgers schoot."

In het Centraal-Aziatische land is het onrustig sinds de verkiezingsdag, ruim anderhalve week geleden. Bij de stembusgang deden alleen partijen die zijn gelieerd aan president Jeenbekov het goed. Na het bekend worden van de uitslag werd het parlement bestormd door aanhangers van de oppositie.

Stembusgang ongeldig

Na twee dagen van massale protesten werd de uitslag door de kiescommissie ongeldig verklaard. Onder meer de parlementsvoorzitter, de burgemeester van de hoofdstad Bisjkek en een aantal gouverneurs stapten op, al dan niet gedwongen.

Oppositieleden eisten dat ook Jeenbekov zou vertrekken. Aanvankelijk zei de president ook dat hij zou aftreden, maar later zei hij pas weg te gaan als er nieuwe verkiezingen gehouden konden worden.

Deze week stemde hij in met de voorkeurskandidaat van het parlement voor de positie van premier. Het gaat om oppositiepoliticus Sadir Zjaparov, die vorige week door aanhangers werd bevrijd uit de gevangenis.

Jeenbekov trad aan als president in november 2017.