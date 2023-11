Oranje bij EK-loting in pot 3, maar dat klinkt ongunstiger dan het is

Oranje zit bij de loting voor het EK van volgend jaar in pot 3. Dit klinkt ongunstig, omdat Nederland op papier tegen twee betere landen moet spelen. In de praktijk is het kwaliteitsverschil tussen landen in pot 2 en 3 verwaarloosbaar. Alleen pot 1 is volledig gevuld met toplanden.

Er zijn in totaal vier potten. Uit elke pot wordt één land gehaald en die landen vormen samen een poule. Nederland loot dus een land uit pot 1, pot 2 en pot 4. In die eerste twee potten komen doorgaans de sterkste teams terecht.

Desondanks zal Oranje een "poule des doods" vermijden. Zo komen Albanië en Oostenrijk, twee relatief kleine voetballanden, waarschijnlijk in pot 2 terecht. Terwijl Italië en Kroatië zomaar bij Nederland in pot 3 kunnen belanden.

Maandag en dinsdag worden er in kwalificatiegroep B (waar Oranje in zit), groep C, groep D, groep E, groep H en groep I nog wedstrijden gespeeld. De definitieve potindeling is dus nog niet bekend. Kijk hieronder naar de virtuele indeling. De landen met * zijn al zeker van EK-deelname.