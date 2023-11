Rotterdamse konijnen moeten biodiversiteit op Vlieland redden

Op Vlieland zijn dit weekend voor de tweede keer dit jaar konijnen uitgezet. Dat is nodig om de populatie op het eiland te herstellen. Vlieland telde nog maar zo'n vijftig konijnen en dat is niet goed voor de biodiversiteit.

De konijnen hebben nu gezelschap gekregen van negentien soortgenoten. Zij zijn gevangen op de Maasvlakte bij Rotterdam en werden afgelopen weekend in speciale holen in de duinen geplaatst.

Verruiging

De konijnen moeten ervoor zorgen dat het Waddeneiland niet verruigt als gevolg van verdroging en vermesting. Bij vermesting waait ammoniak uit landbouwgebieden de natuur in. Duinplanten als buntgras en allerlei soorten mossen verdwijnen daardoor.

Konijnen zijn goede gravers en kunnen er daardoor voor zorgen dat kalk uit het zand door de wind verderop terecht kan komen. Dat is goed voor planten, bloemen en insecten die in de duinen leven. Tapuiten en bergeenden broeden daarnaast graag in lege konijnenholen.

Begin dit jaar werden ook al 26 konijnen uitgezet op Vlieland. Zij hebben zich inmiddels voortgeplant. "Dus ze doen waar ze goed in zijn en daarom gaan we nu door met dit project", zegt boswachter Anke Bruin-Kommerij van Staatsbosbeheer tegen Omrop Fryslân .

Over een jaar worden er voor de laatste keer konijnen uitgezet om de populatie weer op volledige sterkte te krijgen.