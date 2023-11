Tumor bij sommige kankertypen minder vaak bestreden bij vrouwen

Mannen met een bepaald type kanker krijgen vaker dan vrouwen een behandeling die is gericht op het verkleinen van de tumor. Bij vrouwelijke patiënten richt de behandeling zich vaker op pijnbestrijding en andere vormen van vermindering van de klachten. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) wil dat wordt uitgezocht hoe dat komt.

Het verschil in behandeling is een van de conclusies in een onderzoek van het IKNL zelf. Het kennisinstituut analyseerde cijfers over kankersoorten die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen en zette de verschillen op een rij.

Onder meer bij uitgezaaide dikkedarmkanker doet zich een verschil in behandeling voor. 48 procent van de mannelijke patiënten ouder dan 70 jaar krijgt een tumorgerichte behandeling, tegenover 40 procent van de vrouwen. Een soortgelijk verschil is te zien bij bijvoorbeeld melanoom en vergevorderde maag- en slokdarmkanker.

Meer onderzoek nodig

Er is niet onderzocht waar het verschil vandaan komt. Uiteindelijk is het aan de patiënt welke behandeling plaatsvindt; hoe het komt dat vrouwen relatief vaak kiezen voor supportive care, en in hoeverre artsen daarbij een rol spelen, is onduidelijk. "Zo'n beslissing kan aan een hoop zaken liggen", zei IKNL-onderzoeker Mieke Aarts in het NOS Radio 1 Journaal. "Bijvoorbeeld aan de mate waarin een ziekte is uitgezaaid, of aan de fitheid van een patiënt."

Het is volgens Aarts mogelijk dat artsen mannen en vrouwen op een verschillende manier benaderen. "Maar dat weten we niet. We hebben niet onderzocht hoe de gesprekken in de spreekkamer plaatsvinden." Het IKNL pleit voor meer onderzoek naar dit beslisproces.

Onduidelijk is ook of er tussen mannen en vrouwen een verschil is in effectiviteit van de diverse behandelingen. Ook dat moet verder worden onderzocht, zegt het IKNL.

Bij longkanker andersom

Er zijn overigens ook kankersoorten waarbij er geen verschil is in behandeling tussen mannen en vrouwen. En bij uitgezaaide longkanker is het verschil omgekeerd: daarbij krijgen vrouwen vaker dan mannen een tumorgerichte behandeling.

Dat laatste is echter te verklaren, aldus onderzoeker Aarts. "Vrouwen hebben bij longkanker vaker te maken met een mutatie van het virus, waarvoor een doelgerichte therapie beschikbaar is."

Verschillen worden kleiner

De kankersoorten die het IKNL heeft meegenomen in de cijfers komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen, was al bekend uit eerder onderzoek. Maar die cijfers groeien naar elkaar toe.

Dat komt onder meer doordat de geslachtsverschillen in risicogedrag de afgelopen jaren zijn afgenomen. Zo zijn vrouwen relatief vaker gaan roken dan mannen.