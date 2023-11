Italiaans voetbalelftal al jaren instabiel: 'Institutionele crisis en gebrek aan topspitsen'

Italië heeft weliswaar nog een extra kans bij de play-offs omdat het groepswinnaar werd in de Nations League, maar het tekent de wisselvallige situatie waarin het grote voetballand zit. "De bond zit in een institutionele crisis", zegt sportjournalist Jurriaan van Wessem, die het Italiaanse voetbal al jaren volgt.

Als Italië vanavond het EK-kwalificatieduel van Oekraïne verliest - de aftrap in het Duitse Leverkusen is om 20.45 uur - lukt het de 'Azzurri' wederom niet om zich direct te plaatsen voor een eindtoernooi. Het land miste de laatste twee WK's zelfs helemaal.

Oekraïne en Italië strijden in groep C in een onderling duel om een EK-ticket, maar er worden deze week nóg twee tickets verdeeld.

Het gaat de laatste jaren op en af met het Italiaanse voetbalelftal. Na een sterk eindtoernooi volgt regelmatig een vroege uitschakeling, of zelfs een mislukte kwalificatiereeks.

Slechte reeks WK's

Na de wereldtitel in 2006 en een kwartfinale op het EK van 2008 lag Italië er op het WK van 2010 in Zuid-Afrika al in de groepsfase uit. Twee jaar later bereikte het land de EK-finale, waarin verloren werd van Spanje. Op het WK van 2014 in Brazilië was vervolgens andermaal de groepsfase het eindstation.

Daarna ging het van kwaad tot erger. Na de kwartfinale op het EK van 2016 in Frankrijk plaatste de viervoudig wereldkampioen zich niet voor het WK van 2018 in Rusland. Het uitgestelde Europese kampioenschap van 2020, dat vanwege de coronacrisis pas in 2021 plaatsvond, werd juist weer gewonnen. Ook nu volgde een kater, op het afgelopen WK in Qatar was Italië er wederom niet bij.