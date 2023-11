Werkervaring niet altijd lonend sinds verhoging minimumloon

De recente verhoging van het minimumloon heeft bij enkele cao's een onbedoeld bijeffect voor personeel dat al langer in dienst is. Iemand met meerdere jaren werkervaring of een hogere functie verdient nu soms evenveel als nieuwere collega's in een lagere functie. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij verschillende Nederlandse poppodia. Het minimumloon komt daar plotseling boven de onderste cao-lonen uit. Dat betekent dat horeca- en schoonmaakpersoneel, dat al vier jaar in dienst is, hetzelfde verdient als nieuwere collega's. Ze verdienen namelijk allemaal het minimumloon. Weinig ruimte voor stijging Vooraf was de verwachting dat 40 procent van alle werknemers zou meeprofiteren van een grote minimumloonstijging, berekende het Centraal Planbureau (CPB) in 2020. Want ervaren krachten zijn vaak productiever en ook werkgevers hebben er belang bij dat meer ervaren krachten beter beloond worden, is de redenering. Bijna een jaar na de eerste flinke stijging van het minimumloon is te zien dat het sterk verschilt per sector in hoeverre medewerkers meeprofiteren. In de cultuursector is er weinig ruimte om het minimumloon door te laten werken, maar ook andere sectoren houden de stijging moeilijk bij.

Hoe werkt een loonschaal? Als je ergens werkt, word je ingedeeld in een loonschaal. Hoe moeilijker of zwaarder je werk, hoe hoger je loonschaal, is het idee. Binnen die schaal ga je vaak jaarlijks een trede omhoog. Je verdient dan ieder jaar een beetje meer, wat betekent dat je werkervaring wordt beloond.

Jacqueline Twerda van CNV waarschuwt voor de gevolgen. "In twee jaar is het minimumloon met zo'n 25 procent gestegen. Als die stijging doorzet, verdient een verkoopmedewerker straks hetzelfde als de filiaalmanager." Volgens Twerda is er dan geen prikkel meer om een moeilijkere opleiding te volgen. "Als je de koopkracht wil vergroten en zwaarder werk wil blijven belonen, dan moet belasting op werk omlaag." Na de stijging van ruim 10 procent in januari van dit jaar, kwam er per 1 juli nog eens ruim 3 procent bij. Per 2024 stijgt het minimumloon verder met bijna 4 procent tot 13,27 euro per uur. En een behoorlijk aantal politieke partijen willen het daarna verder verhogen.

