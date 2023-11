Shakira schikt met Spaanse belastingdienst in fraudezaak om 14,5 miljoen euro

Zangeres Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst in een fraudezaak die draait om miljoenen. Ze zou 14,5 miljoen euro hebben achtergehouden tussen 2012 en 2014, waarvoor ze vandaag terechtstaat in de rechtbank van Barcelona.

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van acht jaar en een boete van 23,7 miljoen euro. Shakira wees eerder een schikkingsaanbod van het OM af omdat ze zegt niks fout gedaan te hebben. Shakira is zelf ook aanwezig bij de rechtszaak vandaag.

De Colombiaanse zangeres woonde jarenlang in Barcelona toen ze een relatie had met de Spaanse voetballer Gerard Piqué. De twee gingen vorig jaar na een relatie van elf jaar uit elkaar.

De Spaanse justitie beschuldigde Shakira van gesjoemel met verblijfplaatsen en ondernemingen om op grote schaal inkomstenbelasting te ontduiken. De Spaanse Belastingdienst zegt dat ze verplicht is belasting te betalen als ze 183 of meer dagen in het land heeft doorgebracht.

Bahama's

Shakira zei tussen 2012 en 2014 niet in Spanje gewoond te hebben, maar op de Bahama's omdat haar werk leidde tot een 'nomadisch leven'. Pas na 2015 zou ze naar Spanje zijn verhuisd.

De Spaanse justitie stelde dat ze van 2012 tot 2014 geen dag in haar huis op de Bahama's is geweest en dat ze Spanje alleen heeft verlaten voor televisieopnames in de Verenigde Staten. Ze zou in mei 2012 een huis in Barcelona hebben gekocht waar ze met haar gezin woonde.

Tweede zaak om belastingfraude

Afgelopen zomer klaagde de Spaanse justitie Shakira opnieuw aan wegens belastingfraude. Ook in 2018 zou ze belasting hebben ontdoken , ter waarde van 6,6 miljoen euro.

Spaanse media melden dat Shakira meerdere brievenbusfirma's heeft gebruikt om te profiteren van gunstige belastingregels, waaronder een in Amsterdam.