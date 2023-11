Spaans toptalent Gavi dreigt EK te missen met zware knieblessure

De Spaanse middenvelder Gavi heeft in het gewonnen EK-kwalificatieduel (3-1) met Georgië een zware knieblessure opgelopen.

Volgens meerdere Spaanse media heeft de speler van Barcelona een kruisband gescheurd. Als die vrees bij nader onderzoek wordt bevestigd, is het seizoen voorbij voor de 19-jarige Gavi. Dat zou betekenen dat hij ook het EK zal moeten missen.

"Gavi's blessure lijkt ernstig", zei bondscoach Luis de la Fuente na afloop. "Dit is een moeilijk moment voor hem, voor zijn club, zijn ploeggenoten en voor mij. Maar het is een onderdeel van het voetbal. We hebben er geen controle over. We moeten afwachten wat er de komende dagen uit de medische onderzoeken komt."

Het talent debuteerde in 2021 onder toenmalig trainer Ronald Koeman in het eerste van Barcelona. Sindsdien speelde hij meer dan 100 wedstrijden voor de club en kwam hij 27 keer uit voor Spanje.