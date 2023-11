Onderzoek naar oud-president Bolsonaro om 'lastigvallen' bultrug met jetski

De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft in eigen land opnieuw een politieonderzoek naar hem lopen. Dit keer gaat het het om een incident met een walvis.

Bolsonaro zou afgelopen zomer op vakantie met een jetski op zo'n vijftien meter van de bultrug hebben gevaren. Daarbij zou hij een filmpje hebben gemaakt met zijn mobiele telefoon.

De Braziliaanse wetgeving verbiedt "de opzettelijke intimidatie van alle walvisachtigen", waaronder dolfijnen en bultruggen. Schepen met een draaiende motor mogen van het milieuagentschap bovendien niet binnen een straal van 100 meter van dergelijke dieren komen. De federale politie heeft nu een onderzoek ingesteld, meldt The Guardian .

Politiek gemotiveerd

Bolsonaro noemt het onderzoek politiek gemotiveerd. "Elke dag beschuldigen ze mij van een of andere baldadigheid. Gisteren was het dat ik op walvissen jaagde", aldus de oud-president tegen zijn aanhangers. Daarna vergeleek hij de minister van Justitie met een walvis.

De oud-president staat al niet bekend om zijn liefde voor de natuur. Zo kreeg hij de bijnaam 'chef kettingzaag' omdat in zijn regeringstermijn sprake was van grootschalige ontbossing van het Amazone-regenwoud.

Machtsmisbruik

Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken van politie en justitie, zoals over het vervalsen van data over coronavaccinaties . Ook zou hij juwelen die hij kreeg in Saudi-Arabië niet op de juiste manier hebben aangegeven. Vorige maand zei een parlementaire onderzoekscommissie dat de oud-president moet worden vervolgd voor de bestorming van overheidsgebouwen in januari.

Bolsonaro mag tot 2030 niet meedoen aan de verkiezingen vanwege machtsmisbruik . Volgens de hoogste rechters in Brazilië zaaide hij onterecht twijfel over het elektronisch stemmen in het land.