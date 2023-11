Politie waarschuwt bezitters van kinderporno tijdens landelijke actieweek

De politie heeft vorige week tientallen mensen die kinderporno downloaden een waarschuwing gegeven. Met een landelijke actieweek wil de politie voorkomen dat deze mensen een stap verdergaan, en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken.

In totaal zijn er 95 personen gewaarschuwd, meldt de politie. Bij nog eens 55 zijn er ook doorzoekingen in hun woning geweest en computers in beslag genomen. Op basis van informatie die daarop wordt gevonden kan het Openbaar Ministerie besluiten een strafrechtelijk onderzoek te beginnen.

De personen die alleen een waarschuwing hebben gekregen, hebben geen materiaal verspreid. Daarnaast hebben ze geen nieuw materiaal gedownload van onbekende slachtoffers, zegt de politie. Dat is nog steeds strafbaar, maar de politie heeft er in deze gevallen dus toch voor gekozen om het bij een waarschuwing te laten.

'Geschrokken, maar ook opgelucht'

De politie noemt dat een "vroegtijdige interventie". "Vanuit de wetenschap is bovendien bekend dat personen die beginnen met downloaden kunnen doorgroeien naar misbruikers", zegt rechercheur Annemiek van Noord van de Landelijke Eenheid. "Daarom is het zo belangrijk dit proces te verstoren."

Ze zegt dat veel mensen schrokken van de waarschuwing, maar ook "opgelucht zijn en het toegeven". "Zo zei iemand deze waarschuwing te gebruiken als nieuwe start. Een ander zei dat het fijn was dat hij er nu eindelijk met iemand over kon praten en dit voor hem een stok achter de deur is om hulp te zoeken", zegt Van Noord.

Als de gewaarschuwde personen kinderporno blijven downloaden, kunnen ook zij een strafrechtelijk onderzoek verwachten, zegt de politie.